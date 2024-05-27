بيان رسمي.. البترول تكشف: هل سحبت إيني سفينة الحفر من حقل ظهر؟

كتب- أحمد والي:

صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبد العزيز، بعدم صحة ما نشر علي موقع الطاقة جملة وتفصيلا بسحب شركة إيني سفينة الحفر "سايبم سانتوريني" من موقع أكبرحقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير.

ونُشر أمس الأحد في مواقع إكترونية أن شركة إيني الإيطالية، اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من حقل ظهر المصري للغاز، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى، وذلك بعد رفض شركة إيني استكمال العمل بدون الحصول على مستحقاتها.

وأكد في بيان من الوزارة، أن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئرفي منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط وانهي عمله وتحرك عن المنطقة.

وبالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الاخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إيني من خلال جهاز حفر آخر، وفق عبد العزيز.