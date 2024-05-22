خريطة الأسعار: تراجع أسعار الأرز والفول وارتفاع البيض والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأرز، والفول، والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار البيض، والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الذهب اليوم ترتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الأربعاء

هبوط كبير في سعر "حديد عز" بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الأرز والفول وارتفاع الجبن اليوم الأربعاء (موقع رسمي)