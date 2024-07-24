خريطة الأسعار اليوم: تراجع الفول والزيت والبيض ارتفاع الذهب بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم، والزيت، والفول، والبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاود الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع البلطي وزيادة المكرونة في سوق العبور اليوم الأربعاء

سعر الذهب يعاود الارتفاع خلال منتصف تعاملات الأربعاء

تراجع اللحوم والزيت والفول في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

تراجع اللحوم والزيت والفول في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

"حديد عز" يتراجع في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار البيض تتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع الباذنجان وارتفاع الفاصوليا بسوق العبور اليوم الأربعاء