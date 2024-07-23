خريطة الأسعار اليوم: تراجع الدواجن والبيض وارتفاع اللحوم والذهب بالأسواق

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الدواجن والبيض والبلطي والمكرونة السويسي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والباذنجان والفلفل، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع الباذنجان والفلفل في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع اللحوم وتراجع العدس في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

تراجع أسعار البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)