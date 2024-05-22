تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 مايو

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3628.5 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3581 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3133 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2685 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25064 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.