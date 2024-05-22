أسعار الذهب تواصل الانخفاض اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ببداية التعاملات، بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2110 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2713 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3165 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3617 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2430 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بزياده 0.21%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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