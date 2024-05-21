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تراجع طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:27 م الثلاثاء 21 مايو 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% عند 27224 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 576.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 442.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 134.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بنسبة 0.32% عند 27228 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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