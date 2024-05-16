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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 16 مايو

03:19 م الخميس 16 مايو 2024

سعر الذهب اليوم

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3543 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3590 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3141 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2693 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25128 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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