وزير الاتصالات يبحث التعاون مع المجر في الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بالإسماعيلية

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كتب - علاء حجاج:

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مارتون ناجي وزير الاقتصاد الوطني بالمجر والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجر في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها: التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والتعهيد، والبنية التحتية الرقمية الدولية.

وترأس الوزيران اجتماعا موسعا بحضور عدد من قيادات الوزارتين؛ تم خلاله استعراض محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، ومشروعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطلاق مبادرات متنوعة لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، ودعم الابتكار الرقمي، وتنفيذ مشروعات لابتكار حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كذلك تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية والجهود المبذولة للتوسع فى إنشاء مراكز البيانات، والكابلات البحرية الدولية.

وناقش الجانب المجري الجهود التى تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني لتمكين التكنولوجيات الحديثة داخل قطاعات الحكومة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس، والتكنولوجيا المالية، وسلسلة الكتل، وتكنولوجيا الدرون، والتجارة الإلكترونية.

كما افتتح الوزيران فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى نظمته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بمقر الهيئة فى القرية الذكية بمشاركة 19 شركة مصرية متخصصة، و13 شركة ومؤسسة أكاديمية مجرية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون والتواصل وتبادل المعرفة والخبرات والتشبيك بين الشركات من البلدين لتطوير مشروعات ثنائية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة مما يعزز النمو الاقتصادي فى البلدين.

قال وزير الاتصالات إن التعاون بين شركات القطاع الخاص المصرية والمجرية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد ركيزة أساسية للتعاون المشترك بين البلدين فى هذه المجالات خاصة وأنه يتم الاعتماد على هذه الشركات فى تنفيذ المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلا البلدين.

أضاف أنه يتم التخطيط لتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين فى عدد من المحاور التى تم مناقشتها ومنها التعاون فى تبنى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأمن السيبراني، وسلسلة الكتل فى مختلف القطاعات التنموية بكلا البلدين.

وأشار طلعت إلى الجهود المبذولة لتحفيز الشركات العالمية للاستثمار فى مصر من خلال إقامة مراكز تعهيد تعتمد على الكفاءات المصرية الشابة فى تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

أكد مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطني المجري على أهمية التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يمثله من أهمية فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف، وتحقيق الرقمنة.