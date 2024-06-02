الإحصاء: 23.9% ارتفاعا في إنتاج الجلد ومنتجاته بمصر خلال مارس الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان، عن ارتفاع إنتاج مصر من الجلد ومنتجاته بنسبة 23.93% في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

ووفق البيان، بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الجلد ومنتجاته 39.78 خلال شـهر مارس 2024 مقارنة بشهـــر فبراير نحو 32.10.

وحسب البيان، قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 107.61 خلال شهر مارس 2024 (أولي) مقابل 102.21 خلال شهر فبراير 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 5.28%، حسب البيان.

وبلـغ الرقـم القيـاسي لصناعة الملابس الجاهزة 184.17 خلال شـهر مارس 2024 مقارنة بشـهر فبراير 2024 حيـث بلغ 124.04، بنسبة ارتفاع 48.48%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق وارتفاع سعر الصرف.

وسجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 87.02 خلال شهــر مارس 2024 مقارنة بشهر فبراير 2024، حيث بلـغ 104.38 بنسبـة انخـفـاض قــدرهـا 16.63%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج، وفق البيان.

وبلــغ الرقـم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات 157.63 خلال شهـر مارس 2024، مقارنة بشـهر فبراير 2024، حيث بلغ 167.24 بنسـبة انخـفاض قدرها 5.75%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.