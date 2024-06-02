أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و63 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و120 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و 410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و235 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100جنيه و280 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.