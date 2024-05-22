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مصلحة الضرائب: نقوم بتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية

02:28 م الأربعاء 22 مايو 2024

رشا عبد العال

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كتبت- منال المصري:

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية وكذلك الشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق.


وأوضحت في بيان للمصلحة اليوم، أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة.


وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية كافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير الوهمية، حيث أن التعامل بها يعد جريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن وهي جناية مخلة بالشرف والأمانة.


وأشار إلى أن الفواتير محوكمة قانونيا ،الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


وأوضحت أن منظومة الفاتورة الالكترونية لها دور هام في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.


وطالبت رئيس المصلحة الممولين عدم التعامل بالفواتير الوهمية، والإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

رشا عبد العال مصلحة الضرائب فواتير وهمية
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