"إي فاينانس" تستحوذ على حصة بشركتي الأهلي ممكن وإيزي كاش

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة إي فايناس للاستثمارات المالية والرقمية عن استحواذها على حصة من أسهم شركة الأهلي ممكن بنسبة 25%، وحصة من إيزي كاش للمدفوعات الرقمية بنسبة 13%.

ووفق إفصاح من إي فاينانس مرسل للبورصة المصرية يوم الأربعاء، جاء ذلك لتعزيز دور الشركة في نشر وتمكين الخدمات الرقمية لأكبر قاعدة من شركائها من شركات الدفع والتحصيل العاملة في السوق.

وجاء الاستحواذ على حصتين من الشركتين لتوسيع نطاق الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ولتسهيل طرق ووسائل دفع رقمية للأفراد والشركات باستخدام خدمات ووسائل الدفع الرقمية دعماً لجهود البنك المركزي المصري ومختلف القطاعات المصرقفيةوغير المصرفي، وفق إفصاح الشركة.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن خطوة الاستحواذ تأتي في سياق الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة والتي ترتكز على تحقيق أكبر عوائد لمساهميها وتمويل النمو المستقبلي.

وذكر في الإفصاح، أن هاتان الصفقتان الاستراتيجيتان خطوة بارزة تدعم تسريع وتيرة جهود المجموعة نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو، والتي تحظى بدعم كبير من جميع مساهميها.

وأضاف سرحان -الذي يعد الشريك الاستراتيجي الأكبر فى شركتي الأهلي ممكن وايزي كاش هو البنك الأهلي المصري- أن ذلك يعطي أهمية بالغة للصفقة حيث سيشكل التحالف مع إي فاينانس فرصة كبيرة لتحقيق قفزة فى أداء الشركتين وزيادة حصتهما السوقية فى سوق المدفوعات الرقمية.

وأشار أحمد السعيد، الرئيس التنفيذى للاستثمارات بالبنك الأهلى المصري ورئيس مجلس إدارة الأهلى ممكن، إلى أن صفقة الأهلى ممكن تعد هى نقطة البداية في تلك الشراكة.

وقال أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة إيزى كاش للدفع الإلكتروني، إن سوق الخدمات المالية غير المصرفية مازال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع الشركة على التوسع وسعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الإلكترونية.

وشركة إي فاينانس تأسست عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية اللرقمية، ووسعت الشركة أعمالها لتتحول إلى شركة رائدة في إدارة وتشغيل الاستثمارات التكنولوجية.