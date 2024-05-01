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تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:30 ص الأربعاء 01 مايو 2024

سعر كيلو الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 101.78 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بتراجع 97 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 88.1 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.45 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

الدواجن أسعار الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء
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