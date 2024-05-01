ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 6 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 5 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشاً.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الملوخية بين 6 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البسلة بين 18 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3.5 و6.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

اليوسفي بين 4 و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 12 و22 جنيها.