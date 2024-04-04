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سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع خلال تعاملات المساء

03:31 م الخميس 04 أبريل 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 15 جنيها مع منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2289 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 10.79 دولارا بنسبة 0.47%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب

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