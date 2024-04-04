البترول: 107% زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي لشركة رشيد والبرلس خلال 2023

كتب- أحمد والي:

كشف المهندس محمد سمير، رئيس شركة رشيد والبرلس، عن تحقيق الشركة متوسط إنتاج خلال 2023 بلغ 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً بزيادة أكثر من 107%، وذلك بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 4 آلاف برميل متكثفات يومياً خلال العام، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال استعراض سمير موقف تطوير استراتيجية الأعمال في الشركة والتي تضمنت القيم الأساسية واستراتيجية الصحة والسلامة والبيئة بها وتحقيقها أكثر من 2.5 مليون ساعة عمل بدون إصابات ووقت ضائع.

وفيما يخص أعمال البحث والاستكشاف فقد أوضح سمير أنه تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها، و خاصة حقول (المرحلة 9 - ب) التي تساهم مساهمة أساسية في الإنتاج، وبالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة العاشرة) تم إجراء تقييم شامل للاحتياطي واعتماد التقييمات الحجمية له وأيضاً التخطيط لحفرها بداية العام الحالي.

وأضاف سمير أنه في إطار المتابعة المستمرة لتقييم جميع الفرص المتبقية في محيط الطبقات الضحلة ذات الضغوط والحرارة العادية باستخدام فحص البيانات الزلزالية من أجل الاستعداد لمزيد من مراحل التنمية المستقبلية، وتم التوصل لشكل المرحلة الحادية عشرة التي تشمل أيضاً 3 آبار بنفس المبدأ التنموي للمرحلة العاشرة.

وقال سمير إنه تم إجراء تقييم حجمي لآبار المرحلة الحادية عشرة واعتمادها والتخطيط لحفرها وجعلها أيضاً جاهزة للحفر عقب المرحلة العاشرة مباشرة، حيث يتم خلال المرحلتين حفر 6 آبار تنموية باستثمارات 575 مليون دولار، ومن المستهدف أن تضيف للإنتاج الحالي حوالي 300 مليون قدم مكعب غاز و500 برميل متكثفات يومياً.

وأعربت داليا الجابرى، رئيس شركة شل مصر، عن دعم خطط رشيد والبرلس في تطوير منظومة العمل والإنتاج وفخرها بما تم عرضه عن التطور في مجال السلامة وتنفيذها العمليات بأعلى مستوى والتزام وكفاءة، مؤكدة دعم شل لجهود مصر في زيادة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.

وأشاد هاني عصمت رئيس شركة بتروناس مصر بما حققته رشيد والبرلس خلال عام 2023 من حيث تحقيق نتائج أعمال جيدة والحفاظ على معدلات الإنتاج دون زيادة التكاليف، مؤكداً التزام بتروناس بخططها الإنتاجية وتضافر الجهود الذي تقوده الوزارة لزيادة الإنتاج.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع على دعم جهود التعاون والشراكة القائمة والناجحة بين قطاع البترول وشركائه شل وبتروناس، ونجاحهم في إطلاق العمل في المرحلتين العاشرة والحادية عشر، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ عمليات التنمية ووضعهما على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة.

وأشاد بما يقدمه فريق عمل رشيد والبرلس من جهود سواء في عمليات التنمية ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار أو الحرص على التطوير المستمر لمنظومة السلامة أو تحسين العمليات الإنتاجية وكفاءة الطاقة أو مراجعة وتقييم جميع الفرص المتبقية في مناطق العمل.