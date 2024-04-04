ارتفاع طفيف.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2080 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3557 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2295 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 5.25 دولارا بنسبة 0.23%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.