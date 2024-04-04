إعلان

BBC

ارتفاع طفيف.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات

01:18 م الخميس 04 أبريل 2024

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2080 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3557 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2295 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بتراجع 5.25 دولارا بنسبة 0.23%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل
* مبادرة خفض الأسعار.. الدواجن فوق الحد الأقصى والبيض يتحدى بزيادة 33 جنيها
* انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"