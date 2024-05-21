التضامن تعلن موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام

كتبت- دينا خالد:

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1445هـ - 2024م، يوم الأربعاء المقبل 29 مايو الجاري إلى المدينة المنورة.

وتابعت القباج، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه ستكون البداية بمغاردة 785 حاجا يمثلون محافظات "المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية".

وأضافت القباج، أنه عقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 9 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة. وأشارت القباج، إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

وقال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج لعام 1445 هـ -2024 م، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأضاف عبد الموجود، أنه تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.

وأشار عبد الموجود، إلى أنه تم التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.