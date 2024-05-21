تراجع الفاصوليا والخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الخيار، والفاصوليا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة، والطماطم، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 4.5 و10.5 جنيه.

البصل بين 4.5 و6.5 جنيه.

الكوسة بين 6 جنيهات و12جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و 4 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 8 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و10جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 24 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و22 جنيها.

الجوافة بين 11و 25 جنيها.