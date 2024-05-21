تراجع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري، والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و66 جنيها، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و215 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 جنيه و290 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.