إعلان

BBC

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3 أبريل

04:06 م الأربعاء 03 أبريل 2024

الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء- 3 أبريل- إلى نحو 3502 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3571 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3125 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2678 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24.997 ألف جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البورصة ترتفع بنسبة 0.01% مع نهاية تعاملات الأربعاء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* 6 أيام.. قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر
* ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم البت فيها؟ الحكومة تجيب
* التوقيت الصيفي 2024.. الحكومة تحسم موعد تغيير الساعة
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"