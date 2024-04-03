سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3 أبريل

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء- 3 أبريل- إلى نحو 3502 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3571 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3125 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2678 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24.997 ألف جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.