شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ستتراجع 30% خلال 3 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

توقع أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية تراجع أسعار الأجهزة بنسبة تصل إلى 30% خلال الدورة التصنيعية المقبلة (تتراوح مدتها حوالي 3 أشهر).

وأوضح هلال، لمصراوي، أن ذلك جاء نتيجة تراجع سعر الدولار حاليا بعد تحريك سعر الصرف رسميا مؤخرا بالبنوك، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج للمصنعين من الجمارك.

وقال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، في وقت سابق لمصراوي، إن الشعبة عقدت اجتماعا خلال بحضور المصنعين وتجار بجانب ممثلين من الحكومة، واتفق عدد من المصانع على خفض أسعار الأجهزة الفترة المقبلة بالأسواق، بينما قررت أخرى الإبقاء على الأسعار عند نفس مستوياتها.

أوضح جورج لمصراوي، أن التراجع سيكون على مراحل متتالية، مشيرا إلى أن أسعار الأجهزة انخفضت 10% خلال الفترة الماضية بالأسواق.

وكان بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، قال لمصراوي في وقت سابق، إن جميع الشركات لديهم رغبة في التجاوب مع مبادرة تخفيض الأسعار والتضحية بنسبة من أرباحهم وذلك للمساهمة في تحريك السوق للقضاء على حالة الركود التي باتت تخيم على الأسواق.

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