تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة الدواجن -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الفترة الماضية تم تحرير عدد من القضايا لـ7 من أباطرة الدواجن (حيتان الفراخ) بسوق السمسرة، لافتًا إلى أنهم يتفقون على التداول فيما بينهم على سعر سوق الفراخ، من خلال تسعير سعر الفراخ من المزرعة للتاجر.

وأضاف الدكتور محمود ممتاز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن حلقة الوصل بين هؤلاء الـ7 تجار هي السمسرة في تسعير الدواجن، مشددا على أن الأمر تم تحويله إلى النيابة العامة من خلال تحريك دعوى جنائية.

وقال الدكتور محمود ممتاز إن أرقام التسعير للدواجن من قبل أباطرة الدواجن كانت أعلى من المعدل الطبيعي، والأمر المطلوب هو ترك السوق وفقا للعرض والطلب في السوق، منوها أن المنافسة الاحتكارية كان هدفها منع دخول أحد المستثمرين الجدد للسوق.

وتابع قائلا: الفترة المقبلة سيكون هدفنا هو مراقبة الأجهزة الكهربائية، وسيكون هناك أنباء جديدة الفترة المقبلة تسر المواطنين.