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BBC

وزير المالية الإسرائيلية يدعو لمواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

01:33 م الأحد 14 أبريل 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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(مصراوي)


دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إلى ضرورة سيطرة إسرائيل على قطاع غزة ومواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وحذر سموتريتش، إن التخلي عن ما وصفها بـ "الخطوط الحمراء" وملاحقة حركة حماس للتوصل إلى اتفاق سيضيعان فرصة إعادة الأسرى المحتجزين.

وشنت إيران ليل أمس السبت هجومًا على مناطق مختلفة في إسرائيل ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق والتي سبق وتوعدت بالرد على استهدافها.

وقالت إسرائيل إنها تمكنت من صد 99% من الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

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بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلية الاستيطان الأراضي الفلسطينية

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رمضانك مصراوي

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