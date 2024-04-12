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تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة

10:36 ص الجمعة 12 أبريل 2024

أسعار الأسماك

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كتب- مصراوي:

شهدت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية استقرار في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة دون تغيير في ثالث أيام عيد الفطر مقارنة بمستواه أمس.

يرصد "مصراوي" في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة في ثالث أيام العيد، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 75 و79 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و135 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 180 جنيها 400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و250 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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