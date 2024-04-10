أسعار الحديد والأسمنت في أول أيام العيد في الأسواق (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، اول أيام عيد الفطر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. .

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 45353.66 جنيه.

سعر طن حديد عز: 46716.28 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272.73 جنيه.