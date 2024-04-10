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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في أول أيام العيد في الأسواق (موقع رسمي)

04:01 م الأربعاء 10 أبريل 2024

أسعار الحديد

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، اول أيام عيد الفطر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. .

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 45353.66 جنيه.

سعر طن حديد عز: 46716.28 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272.73 جنيه.

أسعار الحديد العيد مجلس الوزراء الأسمنت الرمادي

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