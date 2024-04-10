أسعار الذهب تتجه نحو مستويات قياسية عالميا

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، لتواصل صعودها نحو مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 1:04 ظهراً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.36 دولار ليصل إلى 2353.77 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.41% أو ما يعادل 9.65 دولار لتصل إلى 2372.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 0.74% إلى 28.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 1.28% إلى 996.75 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1097.03 دولار.