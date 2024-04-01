صندوق النقد يتوقع إجراء المراجعة الثالثة لقرض مصر نهاية يونيو

القاهرة - مصراوي:

توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق بنهاية يونيو، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن تصريحات لها بمؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أكمل، يوم الجمعة الماضي، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وفق بيان للصندوق عبر موقعه الرسمي.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.

وأكمل الصندوق نهاية مارس الماضي مراجعتين أولى وثانية لبرنامج مصر، والذي أتاح للحكومة صرف فوري لنحو 820 مليون دولار.