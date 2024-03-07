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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

11:41 ص الخميس 07 مارس 2024

أسعار الأسماك

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كتب- أحمد والي:

ينشر مصراوي أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و81 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و420 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و240 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و260 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي الفيليه البلطي المكرونة السويسي السبيط

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