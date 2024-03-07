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BBC

سعر الجنيه الذهب يتخطى 25 ألف جنيه في اليوم الثاني للتعويم

11:20 ص الخميس 07 مارس 2024

سعر الجنيه الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

تخطى سعر الجنيه الذهب 25 ألف جنيه بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار في البنوك.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3200 جنيه، بزيادة 150 جنيها للجرام الواحد مقارنة بأسعار أمس، مما دفع الجنيه الذهب للارتفاع.

وتخطى سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك بالتزامن مع رفع الفائدة بالبنك المركزي باجتماع استثنائي.

وفي اجتماع استثنائي، رفع المركزي المصري سعر الفائدة 6% وسمح بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار، لمواجهة السوق السوداء.

سعر الجنيه الذهب ارتفاع الدولار سعر جرام الذهب سعر الدولار

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