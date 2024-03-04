تراجع أسعار اللحوم والدواجن والفول بالأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، والجبن الرومي في الأسواق اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والعدس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 35.88 جنيه، بزيادة 63 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 62.33 جنيه، بتراجع 4.01 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 60.65 جنيه، بتراجع 1.68 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100.48 جنيه، بتراجع 6.04 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 43.53 جنيه، بتراجع 81 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.29 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 74.88 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.11 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 127.51 جنيه، بتراجع 8.06 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387 جنيها، بتراجع 1.67 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.08 جنيه، بتراجع 1.37 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.27 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.53 جنيه، بزيادة 1.21 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 137.78 جنيه، بتراجع 6.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.7 جنيه، بتراجع 6.47 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.72 جنيه، بتراجع 47 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 104.34 جنيه، بتراجع 12.06 جنيه.