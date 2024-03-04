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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الاثنين

11:05 ص الإثنين 04 مارس 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين عن نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و81 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و420 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و240 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و260 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور الأسماك السبيط الكاليماري

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