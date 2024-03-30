روبوست الناشئة لتكنولوجيا التوصيل تخطط للتوسع بالسعودية والكويت

كتب- علاء حجاج:

قال محمد جسرها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " روبوست " المصرية الناشئة للحلول التكنولوجية، إن الشركة تخطط للتوسع بخدماتها في منطقة الخليج ولاسيما السعودية والكويت.

أضاف جسرها في تصريحات صحفية على هامش السحور الذي أقامته الشركة، إن "روبوست" متخصصة في تطوير حلول تكنولوجية لخدمات التوصيل واللوجستيات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن الشركة نجحت فى تطوير أول منظومة تكنولوجية ذكية شاملة لادارة خدمات التوصيل عبر توظيفها لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

واوضح أن حلول التوصيل الذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي ولا يحدث بها اي تدخل بشري، حيث يتم استلام طلب التوصيل وتحضيره وتوجيه للمندوب الخاص بالتسليم بدون تدخل بشري، الأمر الذي ساهم في قيام الشركة بتزويد العديد من كبرى العلامات التجارية في مصر بهذا الحل التكنولوجي لإدارة عملية التوصيل بشكل أكثر كفاءة.

وقال، إن الشركة صممت خوارزميات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي استنادا إلى دراسة شاملة لسوق خدمات التوصيل المصرى ورصد المشاكل والتحديات به.

وساهمت هذا الحل التكنولوجي المعتمد على الذكاء الاصطناعي بحسب جسرها، في مضاعفة سرعة التوصيل وتخفيض المرتجعات بأكثر من 80% وتكاليف التشغيل بنسبة 30 % ومع السيطرة المحكمة على رحلات السائقين، الأمر الذي يسهم في زيادة متوسط الإنتاجية للسائق بنسبة 40% ومستويات تلاعب أقل من 5%.

أضاف تخطط الشركة للدخول فى مجال ميكنة خدمات التوصيل الذكي لقطاع التجارة الإلكترونية والذي يعد سوق كبير ويحتاج الى مزيد من التنظيم بما يوفر قيمة مضافة حقيقة مميزة لجميع الأطراف المعنية وبما يمنح الشركات السيطرة الكاملة على أساطيلهم، سواء من السيارات أو الدراجات البخارية أو الدراجات الهوائية، وتعزيز إنتاجية السائقين بالإضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء عن خدمات التوصيل.