تراجع أسعار الخيار والفاصوليا في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والكوسة بينما تراجعت أسعار الفاصوليا والخيار، والليمون في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

البسلة بين 20 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الجوافة بين 15 و35 جنيها.