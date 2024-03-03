غرفة الجيزة: 5 آلاف جنيه تراجعا في العلف بعد انخفض الدولار بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

هبط متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" مع بداية الأسبوع الجاري بنحو 5 آلاف جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، حسبما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي.

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد إلى بين 41 و42 جنيها، وسط توقعات باستمرار التراجع، بعدما كان يتداول فوق مستوى 60 جنيها خلال الفترة الماضية، وفقا لقول متعاملون لمصراوي.

ووفقا لقول سامح، فإن سعر متوسط سعر طن العلف انخفض إلى 27 ألف جنيه الأسبوع الجاري مقابل 32 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وساهم الإعلان عن أكبر صفقة استثمارية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة بمصر في الحد من الدولرة بين المضاربين بعد دخول أول دفعة من الصفقة بالبنك المركزي بما يعني الكثير للبلاد التي تواجه أكبر ضغوط من نقص النقد الأجنبي خلال آخر عامين.

وتلقى البنك المركزي المصري من شركة أبو ظبي التنموية القابضة "ADQ" أول تحويل من صفقة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار يومي الخميس والجمعة الماضية، بجانب تسوية 5 مليارات دولار وديعة مستحقة على مصر للإمارات، وفق بيان صادر من مجلس الوزراء.

وشهدت أسعار العلف ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب تراجع المعروض الناتجة عن نقص السيولة الدولارية في السوق، وذلك قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في توفر السيولة الدولارية مرة أخرى في السوق.

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