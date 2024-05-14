وزير التجارة يبحث جنرال موتورز إيجيبت خطط الشركة التوسعية فى مصر

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت لصناعة السيارات حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إنشائها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمير في بيان بيان اليوم الثلاثاء من الوزارة، إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية لاسيما أسواق دول الجوار ودول القارة الافريقية.

وأكد سمير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، مشيرا الى ان شركة جنرال موتورز تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة السيارات وتعد محط اهتمام للحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فى السوق المصري.

وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التى تؤهله لقيام صناعة سيارات حقيقية تتضمن السوق الاستهلاكي الكبير وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية.

وحث الوزير ممثلى شركة جنرال موتورز ايجيبت على دراسة إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر ، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحظى بقبول ورواج كبيرين فى مصر، لاسيما وان السيارات الكهربائية تعد موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو شركة جنرال موتورز إيجيبت عن حرص الشركة على تعزيز توجدها بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة تدرس حاليا عدد من المشروعات الصناعية الجديدة فى مصر وذاك للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.