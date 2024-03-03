سعر الذهب يتراجع بأكثر من 600 جنيه للجرام بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب في مصر بعد إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة تدريجيا بأكثر من 600 جنيه للجرام الواحد، بعدما كان يسجل مستويات قياسية بالسوق المحلي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 2790 جنيهًا مقابل 3480 جنيهًا، بتراجع 690 جنيهًا، قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة خلال الأيام الماضية.

وساهم إعلان الحكومة عن صفقة مشروع رأس الحكمة في هبوط الدولار في السوق الموازية والذي كان أحد أسباب قفزة الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، حسبما ذكر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

وأعلنت الحكومة منذ حوالي 10 أيام عن تدفقات بنحو 35 مليار دولار ستضخ لمصر خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على مشروع رأس الحكمة بالإمارات.

ووفقا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي سابق، سيتضمن العائد المالي استثمار أجنبي مباشر يدخل لمصر بإجمالي 35 مليار دولار، على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع وقيمتها 15 مليار دولار، أما الدفعة الثانية فبعد شهرين وتبلغ 20 مليار دولار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الجمعة الماضية، أن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.

وكان مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي، أنه تم تسلّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها يوم الجمعة.

وفي هذا الجراف التفاعلي يوضح "مصراوي" تراجع سعر جرام الذهب في مصر بعد إعلان الحكومة عن الصفقة كالتالي:

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