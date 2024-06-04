عيد الأضحى.. "الإفتاء" تحدد موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم الإعلان عن موعد أول أيام شهر ذي الحج لعام 1445 هجرية، بعد غد الخميس.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، الثلاثاء: "بعد غد الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤ م - ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٥، نعلن موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، انتظرونا بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى".



كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد يوم وقفة عرفات 2024.

وأوضح المعهد في بيان له، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024.

وأكد معهد الفلك، أن غرة شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا توافق الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك 1445 هـ فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024.