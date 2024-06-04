Foundever لخدمات العملاء تستهدف تعيين 3 آلاف موظف بمصر خلال 3 سنوات

كتب - علاء حجاج:

تستهدف شركة foundever العالمية لخدمات العملاء تعيين 3 آلاف موظف جديد في مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة .

قال مينا وهبة ، مدير الشركة في مصر , إن foundever تعمل في السوق المحلية منذ 12 عاما وتقدم خدماتها حاليا إلى 15 عميل في قطاعات اقتصادية متنوعة منها البنوك والتأمين والتجزئة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم بمناسبة افتتاح مركزها الثالث بمصر لخدمات العملاء.

وأوضح وهبة أن الشركة يعمل بها حاليا 1000موظف يخدمون العملاء ب 12 لغة ، منوها أن foundever تمتلك حاليا ثلاث مراكز في المعادي والأقصر ومدينة نصر .

ومن جانبها، أكدت بنديتا ميراندا ، المدير العام للدول متعددة اللغات بشركة foundever, أن مصر تعتبر موقع رئيسي لها نظرا لكونها سوق ناضج يمتلك كوادر بشرية مؤهلة ، كما تقدم أيضا مزيجا من المهارات اللغوية وتنافسية تكاليف التشغيل.