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وزير التجارة يشارك باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة

12:23 م الأحد 03 مارس 2024

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

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كتبت- شيرين صلاح:

توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المقرر انعقادها غدا الاثنين، برئاسة الوزير ونظيره السعودي المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الأحد، من المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وسيعقد الوزير خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.

وسيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين، وفقا للبيان.

وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "ليب 2024" التقني الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" وذلك بدعوة من عبد الله عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.

المهندس أحمد سمير اللجنة المصرية السعودية وزير التجارة ماجد القصبي

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