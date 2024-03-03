تراجع اللحوم والزيت والفول وارتفاع الدواجن بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والعدس، واللحوم، والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 35.25 جنيه، بتراجع 64 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 62.33 جنيه، بتراجع 4.01 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.83 جنيه، بتراجع 1.63 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 102.51 جنيه، بتراجع 6.57 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 44.34 جنيه، بتراجع 43 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.88 جنيه، بتراجع 42 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 73.3 جنيه، بتراجع 1.22 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.41 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 135.57 جنيه، بتراجع 2.13 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 388.67 جنيه، بتراجع 9.47 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.45 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 35.25 جنيه، بتراجع 64 قرشا.

كيلو الفول السائب: 62.33 جنيه، بتراجع 4.01 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.54 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 252.23 جنيه، بتراجع 66 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 29.19 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 115.4 جنيه، بتراجع 1.04 جنيه.