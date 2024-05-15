إعلان

BBC

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:32 ص الأربعاء 15 مايو 2024

الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 99.45 جنيه، بتراجع 1.59 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار .

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 87.55 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 112.44 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

الدواجن الدواجن الحية الدواجن البلدي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)
وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل