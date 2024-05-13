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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:52 ص الإثنين 13 مايو 2024

الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 100.65 جنيه، بزيادة 2.14 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار .

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 88.46 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.01 جنيه بحد أقصى.

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