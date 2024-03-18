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BBC

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

11:12 ص الإثنين 18 مارس 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49340 جنيها، بتراجع 282 جنيها.

سعر طن حديد عز: 50892 جنيها، بتراجع 230 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2356 جنيها، بزيادة 147 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الرمادي مجلس الوزراء

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