سعر الذهب يهبط 35 جنيهًا للجرام مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين، مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، وتراجع سعر الجرام بنحو 35 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1953 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2511 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2930 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3349 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2151 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب