إعلان

BBC

سعر الذهب يهبط 35 جنيهًا للجرام مع بداية تعاملات الاثنين

10:56 ص الإثنين 18 مارس 2024

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين، مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، وتراجع سعر الجرام بنحو 35 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1953 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2511 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2930 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3349 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2151 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* "فتح عينه".. رئيس فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت وأول طلب له
* سعر الذهب يهبط 35 جنيهًا للجرام مع بداية تعاملات الاثنين