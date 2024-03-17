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BBC

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

11:11 ص الأحد 17 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 116.46 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بزيادة قرشين.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 105.06 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 127.54 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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