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خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن والذهب وتراجع الحديد بالأسواق

04:15 م السبت 16 مارس 2024

خريطة الأسعار

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الدواجن، بينما انخفضت أسعار مواد البناء في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض الذهب خسارته الصباحية وارتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

قفزة كبيرة.. سعر الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار السلع الأساسية أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الأسماك أسعار الخضروات أسعار الحديد

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