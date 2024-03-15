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بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الجمعة خلال تعاملات المساء

04:16 م الجمعة 15 مارس 2024

أسعار الذهب

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القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول تعاملات المساء مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 60 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1980 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 23760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2167 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، بزيادة 0.25%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

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