سعر الذهب اليوم الثلاثاء يهبط 20 جنيها بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء، بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمنتصف التعاملات، وتراجع سعر الجرام 20 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الذهب تراجع في الصباح بنحو 60 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بقيمة 10 جنيهات بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2683 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيهات للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2161 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتراجع 1.02%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب